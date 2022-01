Mutation BA.2 : Omikron-Untervariante breitet sich rasch aus – keine schwereren Verläufe

Der Subtyp BA.2 verbreitet sich in Dänemark und Schweden rasant. Experten raten angesichts der noch wenig erforschten Sub-Mutation zur Wachsamkeit, nach ersten Erkenntnissen verlaufen Infektionen mit BA.2 aber nicht schwerwiegender als Omikron-Infektionen.

In den ersten zehn Tagen des Jahres 2022 wurden in Grossbritannien 400 Fälle einer Infektion mit BA.2 erfasst.

In mehreren europäischen Ländern traten in letzter Zeit ungewöhnlich viele Infektionen mit der Corona-Mutation BA.2 auf.

Tempo der Ausbreitung überrascht

In den ersten zehn Tagen des Jahres seien in Grossbritannien mehr als 400 Infektionen mit BA.2 festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden in London mit. In etwa 40 weiteren Ländern sei der Subtyp ebenfalls aufgetreten. Die meisten Fälle gebe es in Indien, Dänemark und Schweden. «Noch ist unklar, welche Bedeutung die Veränderungen im Virusgenom haben», teilte die Behörde mit. Deshalb werde die Entwicklung genau beobachtet.