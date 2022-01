Kampf gegen Covid – «Omikron war faktisch ein Glücksfall für den Bundesrat»

Nach viel Ungewissheit im Winter ist ein Ende der Massnahmen in greifbare Nähe gerückt. Am Mittwoch entschied der Bundesrat, die Homeoffice-Pflicht bereits Ende Februar aufzuheben. Auch könnten die 2G- und 2G+-Regel sowie die Maskenpflicht schon vor Ende März fallen.



Laufend will der Bundesrat überprüfen, ob sich die Bevölkerung je nach Entwicklung der Pandemie früher von den Massnahmen verabschieden kann. «Vielleicht haben wir den Zenit dieser Welle überschritten», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz. Grund zur Hoffnung gibt Grossbritannien. Die Neuinfektionen sind in den letzten zwei Wochen deutlich zurückgegangen – ab dem 27. Januar hebt die Regierung die meisten Corona-Beschränkungen auf.