Quarantäne-Schock – Omikron-Welle könnte zu Milliarden-Ausfällen in der Wirtschaft führen

Die Omikron-Variante überrollt die Schweiz: Über 118’000 Menschen stecken zurzeit Zuhause in Quarantäne oder Isolation fest, wie das BAG meldet. Weil einige Kantone, wie etwa Zürich über die Festtage keine Zahlen geliefert haben, sind es in Wahrheit aber noch viel mehr.

Die vielen Absenzen werden zur Belastungsprobe für die Schweizer Wirtschaft. Denn gut die Hälfte der Arbeitnehmenden kann in der Quarantäne nicht einfach in Homeoffice weiter arbeiten. « Es besteht die Gefahr von erheblichen Rückschlägen für die Schweizer Wirtschaft », sagt Martin Eichler, Chefökonom des Basler Forschungsinstitut BAK Economics.

Bei Quarantäne droht der Totalausfall

«Ich müsste den Laden schliessen»

«Ich müsste meinen Laden schliessen, wenn ich in Quarantäne muss», sagt eine Zürcher Coiffeurin zu 20 Minuten. Denn sie arbeite als einzige in ihrem Team zu hundert Prozent. Aber auch jeder andere Ausfall im Team sei gravierend für den kleinen Betrieb.

Uneinheitliche Entschädigung

Beim Schaffhauser Maler- und Gipsergeschäft Scheffmacher sind derzeit zwei der 35 Angestellten in Quarantäne. «Das ist nicht so schlimm, weil wir Maler bis März keine Saison haben», sagt Inhaber Daniel Scheffmacher zu 20 Minuten. Sollte aber ein Drittel der Angestellten ausfallen, wäre es bedeutender. «Das wäre kaum mehr gut zu organisieren und die grosse Welle soll ja erst noch kommen», so Scheffmacher.

Diskussionswürdig finde er, dass er nur Erwerbsentschädigung vom Bund für Angestellte in Quarantäne bekommt, die in Kontakt mit einer erkrankten Person waren, aber nicht selber erkrankten. Für an Corona erkrankte Angestellte in Isolation gibt es zwar grundsätzlich Krankentaggeld von der Versicherung. «Aber sie sind erst ab dem 30. Tag versichert, weil wir sonst viel zu hohe Versicherungsprämien zahlen müssten», so Scheffmacher.