Sneaker-Firma geht an die Wallstreet - On-Gründer eröffnen mit 100 Läufern die New Yorker Börse

100 Läuferinnen und Läufer kamen mit den On-Gründern an die Wall Street in New York.

Die Schweizer Sneaker- und Kleiderfirma On hat heute mit grossem Trara die New Yorker Börse eröffnet: 100 Läuferinnen und Läufer sind am Mittwochmorgen Ortszeit zusammen mit den Firmengründern am Hudson River entlang zur Wallstreet gelaufen. Dort haben sie die goldene Eröffnungsglocke zum Start der neuen Aktie geläutet.

Die Zürcher Firma und ihre Banken Goldman Sachs, Morgan Stanley und JP Morgan Chase können die Aktien teurer losschlagen als angepeilt. Statt 20 bis 22 Dollar wird die «Onon»-Aktie nun zu 24 Dollar platziert, was dem Unternehmen 746,4 Millionen Dollar einbringt. Damit wird On an der Börse mit mehr als 7 Milliarden Dollar bewertet.

In den letzten zehn Jahren legte die Firma durchschnittlich jährlich um 85 Prozent zu, so auch im ersten Halbjahr 2021, wie On mitteilt. Mittlerweile ist die Marke in mehr als 60 Ländern vertreten mit Läden in New York und Peking. Gut die Hälfte des Umsatzes erzielt On in Nordamerika.