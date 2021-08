Zürcher Schuhhersteller : On hat Zulassungsantrag für einen Börsengang beantragt

On bestätigt: Die Zürcher Schuhfirma geht in New York an die Börse. Gegenüber der NZZ gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Zulassungsantrag für einen Börsengang in New York eingereicht hat. Die Anzahl sowie die Preisspanne der angebotenen Aktien stehe noch nicht fest, On habe aber beantragt, die Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Titel «ONON» zu handeln, so NZZ.