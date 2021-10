Lieferengpässe in Vietnam fordern die Schuhindustrie. Betroffen ist auch On. Dass man deswegen in eine finanzielle Notlage gerate, stimme aber nicht, sagt die Zürcher Firma.

Lieferengpässe in Vietnam : On kontert Berichte über existenzgefährdende Lieferengpässe

1 / 2 On konnte seinen Nettoumsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 um 85 Prozent steigern. REUTERS Das Unternehmen betont, dass man trotz der Lieferengpässe in Vietnam nicht in eine finanzielle Notlage geraten werde. Das Gegenteil sei der Fall – man wachse stark. REUTERS

Darum gehts Der Schweizer Laufschuhhersteller On warnte laut einem Bericht der «SonntagsZeitung» in einem Börsenprospekt selbst davor, dass Lieferengpässe im schlimmsten Fall bis zur Pleite führen könnten.

Jetzt zerstreut On diese Befürchtungen. Das Gegenteil sei der Fall – On wachse stark.

Die Meldung liess aufhorchen: Der Schweizer Schuhhersteller On habe seine Investorinnen und Investoren darauf hingewiesen, dass Lieferengpässe existenzbedrohende Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten. On könnte in eine finanzielle Notlage geraten, und auch eine Insolvenz sei nicht unmöglich, hiess es in einem Börsenprospekt, aus dem die «SonntagsZeitung» zitierte. Grund dafür seien Probleme mit Lieferantinnen und Lieferanten und die Fabrik-Schliessungen in Vietnam aufgrund steigender Corona-Fallzahlen, so die Zeitung.

«Vietnam ist auf dem Pfad der Öffnung»

On reagiert nun in einer schriftlichen Stellungnahme und dementiert die Befürchtungen. On habe 2021 ein «sehr starkes erstes Halbjahr» gehabt. Der Nettoumsatz sei in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs auf 315 Millionen Franken gestiegen. Das sei ein Wachstum von 85 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, schreibt das Zürcher Unternehmen.

Die Corona-Situation in Vietnam ist laut On eine Herausforderung für die ganze Branche. «Die Pandemie-bedingten Fabrikschliessungen von bislang acht bis zehn Wochen betreffen einen Teil der On-Produktion.»

On weist zudem darauf hin, dass die Regierung die Lockdowns im Süden von Vietnam per 1. Oktober teilweise wieder aufhebe. Somit könne auch die Produktion in Vietnam schrittweise wieder anlaufen. Das Land befinde sich somit «für die gesamte Schuhindustrie» wieder auf dem Pfad der Öffnung, schreibt das Unternehmen.