On schnappt sich Weltnummer eins – über eine Milliarde Umsatz

1 / 4 On hat die Tennisspielerin Iga Świątek unter Vertrag genommen. Instagram/rogerfederer Auch der Tennisspieler Ben Shelton ist neu bei On unter Vertrag. Instagram/rogerfederer Das hat Roger Federer auf Instagram verkündet. Instagram/rogerfederer

Darum gehts 57,7 Millionen Franken – so viel Geld hat On im Jahr 2022 verdient.

Nächstes Jahr soll der Umsatz mindestens 1,7 Milliarden Franken betragen.

Die Rückkehr zur Seefracht habe die Geschäftstätigkeit wieder normalisiert, sagt On.

Das Zürcher Unternehmen On hat erstmals über eine Milliarde Franken Umsatz in zwölf Monaten erzielt: Der Nettoumsatz lag 2022 bei 1222,1 Millionen. Gesamthaft sei On letztes Jahr um über 68,7 Prozent gewachsen, so der Schuhhersteller. Der Reingewinn betrug 57,7 Millionen Franken.

Im vierten Quartal wuchs On gegenüber dem Vorjahr um 91,9 Prozent und erzielte netto 366,8 Millionen Franken Umsatz. Das Ergebnis sei möglich gewesen, «weil On während der gesamten Weihnachtszeit in allen Regionen und Kanälen die Produkte zu vollen Preisen verkaufen konnte», teilt das Unternehmen mit.

Olympische Spiele 2024 als nächsten Meilenstein

Die Rückkehr zur Seefracht als Haupttransportmittel habe die Geschäftstätigkeit von On wieder normalisiert. Das Jahr 2022 sei mit Lieferengpässen, knappen Produktionskapazitäten und den Unterbrechungen der globalen Handelswege herausfordernd gewesen, sagt Martin Hoffmann, Co-CEO und CFO von On.

On überarbeitete 2022 seine Website und eröffnete Läden in London. Der nächste Meilenstein seien die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Zürcher konstatieren eine «anhaltend aussergewöhnliche Nachfrage» und sagen für nächstes Jahr einen Nettoumsatz von mindestens 1,7 Milliarden voraus.

Blick hinter die Kulissen bei On On ist innert zehn Jahren zur am schnellsten wachsenden Sportschuhmarke aufgestiegen. Gegründet haben sie Sportler und Ingenieure rund um den Ironman-Sieger und Weltmeister Olivier Bernhard. Roger Federer ist seit 2019 Mitbesitzer von On. Wie es bei On in Zürich zu- und hergeht, kannst du hier lesen.

Das Geschäft vorantreiben sollen die On-Botschafter Kristian Blummenfelt, Olympiasieger und Triathlet, und Iga Świątek, aktuelle Nummer eins im Frauentennis. Auch Ben Shelton, «Amerikas jüngste Sensation» im Herrentennis, wirbt für On. Das Unternehmen ist weltweit in rund 60 Ländern präsent.