Mit Formel-1-Technologie: Exklusiver Einblick bei On in Zürich – das ist der neuste Cloudsurfer 

Türkis ist er und leicht, sehr leicht: Rund drei Jahre hat das Schweizer Unternehmen On mit Sitz in Zürich in die Entwicklung und den Designprozess des neuen Cloudsurfers gesteckt. Nichts weniger als den «perfekten Schuh» wollte On entwickeln, sagt Nils Arne Altrogge, Leiter technologische Innovation bei On. «Für den Cloudsurfer hat On die Daten von Tausenden von Läuferinnen und Läufern analysiert und die Informationen erstmals in eine Simulation gespeist.» Mithilfe der Software FEA, die auch in der Formel 1 zum Einsatz kommt, seien die Dämpfung und das Abrollverhalten für möglichst viele Läufer optimal gestaltet worden. Der Energieverlust sei so auf ein Minimum reduziert worden.