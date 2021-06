Mutmasslicher Femizid in Italien - Onkel Danish soll Saman (18) erwürgt haben – «Eine gut gemachte Arbeit»

Der 16 Jahre alte Bruder der vermutlich ermordeten Saman Abbas hat der italienischen Polizei im Detail geschildert, wie seine Familie de n Mord an d er 18-Jährige n geplant hat. Saman verschwand in der Nacht auf den 1. Mai in der Ortschaft Novellara in der nördlichen Provinz Reggio Emilia. Der Verdacht der Behörden: Die Familie tötete Saman, weil sie sich weigerte, ihren Cousin in Pakistan zu heiraten.

«Eine gut gemachte Arbeit»

Fünf Familienmitglieder auf der Flucht

Während die Polizei weiter nach der Leiche von Saman Abbas sucht, ermittelt die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia gegen fünf Familienmitglieder: Die beiden Eltern der 18-Jährige n , die sich immer noch in Pakistan befinden, den Onkel, der seit dem 9. Mai auf der Flucht ist , und zwei weitere Cousins, ​​​​Nomanulhaq Nomanulhaq (34) und Ikram Ijaz (29) . Die Cousins sind in der Nacht vor der Tat zusammen mit Onkel Danish in einem Video zu sehen, wie sie mit Schaufeln, einem Eimer und einer Brechstange in Richtung Land gehen (siehe Bildstrecke). Der Verdacht der Ermittler: Die mutmasslichen Täter wollten damit ein Loch graben, in dem Samans Leiche Stunden später entsorgt werden solle. Nach Danish Hasnain , Nomanulhaq Nomanulhaq und Ikram Ijaz wird in Frankreich, Spanien, Belgien, Grossbritannien und in der Schweiz gefahndet.