Tötungsdelikt im Kosovo - Onkel von M.O. (18) droht mit Selbstjustiz

Zwei Männer sollen im Kosovo die 18-jährige M.O.* umgebracht haben. Der Haupttäter D.K.* kam am Mittwoch vor den Untersuchungsrichter. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, seine junge Ehefrau O. in seiner Wohnung in Ferizaj über 48 Stunden misshandelt zu haben. «Absichtlich und grausam, zuerst durch psychische, dann durch körperliche Gewalt – bis zum Tod des Opfers», sagt der Untersuchungsrichter laut lokaler Medien. Die Obduktion der Leiche von M.O. habe ergeben, dass die junge Frau durch Polytrauma gestorben ist, die gleichzeitige Verletzung mehrerer Körperregionen und Organsysteme. Ein finaler Bericht stehe noch aus.

30 Tage Untersuchungshaft

Beide Männer vorbestraft

Der mutmassliche Mittäter A.S. wohnte im Westen der Region Luzern und arbeitete dort in einem Bauunternehmen. Ihm wird vorgeworfen bei der Tötung der jungen Frau beteiligt gewesen zu sein. Er hatte mit seinem Kollegen D.K. (29) am Sonntagnachmittag die Leiche von O. in das Spital von Ferizaj gebracht. Danach verschwanden sie in einem Audi mit Schweizer Kennzeichen. Der in der Schweiz wohnhafte A.S.* (32) wurde kurz nach der Tat von den kosovarischen Behörden verhaftet. Der Haupttäter D.K.* wurde am Dienstagmittag gefasst. Laut Blick.ch halfen Dorfbewohner mit, den 29-Jährigen dingfest zu machen. Diese werden nun für ihren Einsatz von Politiker Behgjet Pacolli belohnt, der zuvor einen Bonus für Hinweise versprochen hatte.