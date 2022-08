Internet-Betrug: Online-Betrüger erbeuten Hunderttausende Franken in Uri

Die Polizei Uri empfiehlt, ein gesundes Mass an Misstrauen an den Tag zu legen und gibt Verhaltensempfehlungen ab.

Die Geschädigten glauben, ihre Investitionen fliessen in die Plattform. In Tat und Wahrheit geht das ganze Geld auf die Konten der Betrüger.

Die Täter locken mit aufwändig gestalteten Trading-Plattformen Interessierte in die Falle.

In den vergangenen Wochen gingen bei der Polizei Uri vermehrt Anzeigen von Personen ein, die Opfer von Anlagebetrug im Internet wurden. Die Betrüger werben dabei oft über soziale Medien oder E-Mails für angeblich lukrative Anlagemöglichkeiten und betreiben aufwändige und professionell gestaltete Trading-Plattformen. Wenn sich dann Interessierte auf den Plattformen registrieren, melden sich angebliche Anlageberater telefonisch bei ihnen, damit sie eher kleinere Investitionen tätigen. Am Anfang geben die falschen Anlageberater den Opfern hohe Gewinne aus, die sie zu wesentlich grösseren Investitionen verleiten sollen.

Während die Geschädigten glauben, dass sie ihre Investitionen in Form von Kryptowährungen auf die Trading-Plattform überweisen, fliesst das ganze Geld tatsächlich auf die Konten der Täterschaft.

Auf der Seite der FINMA finden Sie Informationen zu bewilligten Finanzdienstleistern in der Schweiz ( https://www.finma.ch/de/finma-public/bewilligte-institute-personen-und-produkte/ ).

Je grösser die versprochene Rendite ist, desto grösser ist in der Regel auch das Risiko.

Die Kantonspolizei Uri gibt an, dass die strafrechtliche Verfolgung der Täterschaft sich als äusserst schwierig gestaltet, da sich diese meist hinter ausländischen Scheingesellschaften und falschen Identitäten versteckt und dadurch kaum ermittelt werden kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Anleger ein gesundes Mass an Misstrauen an den Tag legen und die Warnzeichen erkennen.