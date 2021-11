Illegale Anbieter – Online-Casinos aus dem Ausland zügeln illegal Millionenbeträge ab

Behörden gelingt Schlag gegen illegales Zocken

Am frühen Morgen des 9. November 2021 leitete die Eigednössische Spielbankenkommission (ESBK) elf Hausdurchsuchungen in vier verschiedenen Kantonen. Dabei konnten in Zusammenarbeit mit der kantonalen Polizei gemäss einer Mitteilung fünf Zentralen des illegalen Spielbankenspiels ausgehoben werden. Im Zuge der Durchsuchungen stellte die ESBK grosse Mengen an Speichermedien, illegalen Geräten und wichtigen Geschäftsdokumenten sowie grössere Geldbeträge sicher. Sie verhaftete fünf Personen, die den kantonalen Gerichten vorgeführt werden.