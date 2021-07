Das neue Coca-Cola Zero schmeckt vielen nicht. Sie zeigen sich fassungslos, dass der Getränkeriese die Formel veränderte und steigen auf Pepsi Max um. Umdenken wird Coca-Cola wohl nicht mehr.

«Die schlechteste Cola aller Zeiten» : Online-Community fordert das alte Coca-Cola Zero zurück

Darum gehts Coca-Cola hat den Geschmack von Coca-Cola Zero verändert.

Das schmeckt vielen nicht.

Trotzdem wird der Getränkeriese wohl nur kurzfristig Kundschaft verlieren.

Coca-Cola hat kürzlich seiner zuckerlosen Variante Zero ein neues Design verpasst. Auch an die Rezeptur wagte sich der Getränkeriese ran. Dazu lässt er die Kampagne «Best Coke Ever» auf zahlreichen Kanälen spielen, bei der er Konsumentinnen und Konsumenten auffordert, das neue Cola Zero auszuprobieren und darüber zu diskutieren.

Die Community lässt sich nicht lange bitten. Auf der Facebook-Seite zur Kampagne hagelt es negative Kommentare. «Warum nur haben Sie das getan?» zeigt sich Nutzerin Jacqui Pallett fassungslos. «Das schmeckt einfach nur flach. Jetzt muss ich auf Pepsi Max umsteigen.»

Auch Jonas Peterson will sich von Coca-Cola lossagen, wie er im Kommentar schreibt: «Ein schrecklicher neuer Geschmack! Ich hoffe, das zeigt sich in den Verkaufszahlen. Von jetzt an heisst es Pepsi Max bis Sie aufwachen», schreibt er zur Kampagne.

Forderungen der Online-Community wohl zwecklos

«Buchstäblich die schlechteste Cola aller Zeiten», äussert sich auch Nutzer Richard Anderson. Wie viele weitere aus der Community appelliert er an die Firma, umzudenken und den ursprünglichen Geschmack zurückzubringen.

Doch ihre Hoffnung wird die Firma wohl nicht erfüllen. Coca-Cola verweist auf Anfrage auf Geschmackstests, bei denen die Reaktionen sehr positiv ausgefallen seien. Die Firma habe zwar «immer ein offenes Ohr» und freue sich auf Rückmeldungen. Es sei aber nicht vorgesehen, zum ursprünglichen Rezept zurückzugehen, sagt ein Sprecher.

Dieselben Zutaten, anderer Geschmack Die Zutatenliste beim neuen Coca-Cola Zero ist dieselbe wie vorher, wie ein Sprecher von Coca-Cola auf Anfrage sagt. Die Angaben über die auf der Packung aufgeführten Inhaltsstoffe sind deshalb gleich geblieben. Was sich laut Coca-Cola aber verändert hat ist die Geschmacksmischung. Coca-Cola verfeinere die Rezeptur seit vielen Jahren immer wieder.

Die Leute, die ihren Unmut äussern, sind in der Regel loyale Kundinnen und Kunden», sagt der Markenexperte und HWZ-Dozent Stefan Vogler zu 20 Minuten. «Sie haben sich im Laufe der Jahre an den Geschmack gewöhnt. Es ist verständlich, dass sie zu Beginn vermissen, was sie kennen und mochten», so Vogler.

Nur kurzfristige Kundenverluste

Die Folge könnten kurzfristige Kundenverluste sein, doch die Aufregung gehe meist relativ rasch vorbei. «Cola Zero ist eine sehr beliebte Marke in der Schweiz. Das hilft, auch vorübergehend unzufriedene Kundinnen und Kunden zu halten», so Vogler. Nur wenn die Firma das Produkt allzu stark verändert hätte, würden sich sehr viele Konsumierenden von der Marke abwenden. Dies sei aber nicht der Fall.

Deshalb finde er die Geschmacksanpassung richtig. «Jedes Produkt braucht hin und wieder eine kleine Veränderung. Damit bleibt die Marke im Gespräch», sagt Vogler. Die Firma habe Aufmerksamkeit erzielen können und bewiesen, dass sie sich verändern könne und mit der Zeit gehe.