Republik: Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von mehreren Personen

Das machte die «Republik» selbst in einem Newsletter publik.

«Gegen eine bei der ‹Republik› angestellte Person wurden von mehreren Personen anonym Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben», heisst es in einem vom Online-Magazin selbst am Donnerstagmorgen versandten Newsletter.

Ende Juni habe die Fachstelle für Gleichstellung – der neutrale Anlaufort der «Republik» – die Meldung über die Vorwürfe erhalten. Die Fachstelle habe das Magazin mit einer Anwältin in Verbindung gesetzt. Die Abklärung der Situation und mögliche Massnahmen hätten sich jedoch schwierig gestaltet: «Eine ‹See only›-Klausel verbot und verbietet den zuständigen Stellen in der ‹Republik›, mit jemand anderem intern oder extern über die Vorwürfe zu reden.» Was diese «See-only»-Klausel genau bedeutet und wie sie zustande gekommen ist, das teilt die «Republik» nicht mit.