Online-Praxis: Hacker greifen Medgate an – Online-Arztpraxis nicht erreichbar

Hacker haben am Montag die Medizin-Plattform Medgate angegriffen.

Der Telemedizin-Anbieter Medgate ist am Montag Ziel eines Hackerangriffs geworden, wie eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber 20 Minuten bestätigt. Patientinnen und Patienten der Online-Praxis, die ihren Kunden immer und überall eine virtuelle Gesundheitsberatung bieten soll, berichten gegenüber dem «Blick» von ausgefallenen Terminen, weil die Mediziner des Unternehmens offenbar keinen Zugriff aufs System mehr gehabt hätten.

Diese Bereiche sind vom Hack betroffen

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens den Angriff. Nach jetzigem Kenntnisstand seien keine Kundendaten oder sensible Unternehmensdaten von der Cyberattacke betroffen. «Der Schutz dieser Daten hat oberste Priorität», heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens.

Kundinnen und Kunden von Medgate, die medizinische Beratung benötigen, sollen sich an ihren Hausarzt oder in dringenden Fällen an den Notruf 144 wenden.