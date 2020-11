Wie gross das Infektionsrisiko in verschiedenen Innenraum-Settings ist und mit welchen Massnahmen es sich am besten senken lässt, zeigt der «Covid-19-Risiko-Kalkulator», den Forschende des Max-Planck-Instituts für Chemie entwickelt haben.

Einfache Anwendung

Der Rechner beruht auf einem einfachen Algorithmus, der Messdaten zur Virenlast in Aerosolen, zur Menge der Schwebeteilchen, die Menschen bei verschiedenen Aktivitäten abgeben, und zum Verhalten der Partikel in Räumen berücksichtigt, teilt das MPI mit . Im Fokus der Berechnung stehe das Infektionsrisiko durch Aerosole . Zur Gefahr, sich über grössere, schnell zu Boden fallende Tröpfchen zu infizieren, wenn man mit Trägern des Virus über kurze Distanz spricht, lacht oder singt, erlaube es jedoch keine Aussagen.

Massnahmen wirken deutlich

«Wir möchten einen Beitrag leisten, damit zum Beispiel eine Schule oder ein Geschäft selbst ausrechnen kann, wie hoch das Infektionsrisiko in den Räumen ist und wie effektiv welche Sicherheitsmassnahme ist», sagt Jos Lelieveld, Direktor des MPIC und Erstautor der im «International Journal of Environmental Research and Public Health» publizierten Studie. In dieser stellen er und seine Kollegen die Berechnungsgrundlage und die Annahmen vor, die der Rechnung zugrunde liegen.

Nicht perfekt, aber ziemlich nahe dran

Das Team um Lelieveld betont, dass der Online-Rechner nicht über alle Zweifel erhaben sei. Einerseits würde ausschliesslich die Übertragung via Aerosole berücksichtigt. Andererseits seien noch einige Aspekte des Coronavirus nicht abschliessend untersucht. «Unseren Annahmen liegt der derzeitige Stand der Wissenschaft zugrunde», sagt Frank Helleis, Physiker am MPIC. «In der Rechnung stecken mehrere Variablen und Annahmen. So machte es einen Unterschied, ob und wie viel Menschen in einem Raum sprechen und singen, wie hoch die Viruskonzentration im Speichel ist und wie die Raumluftwechselrate ist, aber jeder Faktor geht über einen einfachen Dreisatz in die Kalkulation ein», so Helleis, der die Rechenbasis erstellt hat.