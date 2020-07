Erfolgreicher Zug

Online-Schach erlebt durch Streamer einen Boom

Das 1500 Jahre alte Brettspiel hat während der Pandemie einen regelrechten Schub erfahren. Auf der Streaming-Plattform Twitch schauten tausende Zuschauer einem Influencer-Turnier zu.

In nur sechs Zügen konnte der Streamer Charlie «MoistCr1tikal» White seinen Twitch-Kollegen Félix «xQc» Lengyel übertrumpfen.

Schach und E-Sport sind sich in gewisser Weise schon immer ähnlich gewesen. Beide sind in ihrer Anerkennung als offizieller Sport umstritten und besonders Strategiespiele weisen zur Denksportart Schach einige Parallelen auf. Die Gemeinsamkeiten werden um so deutlicher, wenn zum altertümlichen Brettspiel ein Online-Turnier abgehalten wird.