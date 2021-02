Glamstore.ch : Online-Shop droht Nutzerinnen wegen negativer Bewertungen mit Anzeige

Der Berner Online-Fashionshop Glamstore.ch sorgt bei diversen Kundinnen für Frust. Sie berichten von Rechnungen für nie erhaltene Ware – und Anzeigen wegen negativer Kommentare.

Der Online-Fashionshop Glamstore.ch mit Sitz in Burgdorf BE sorgte in den vergangenen Monaten bei diversen Kundinnen für Ärger. Gegenüber der «Berner Zeitung» berichtet eine Frau, dass ihre Bestellung nie eingetroffen sei. Nach eineinhalb Jahren schliesslich habe sie plötzlich eine Rechnung über 909.90 Franken erhalten. «Weil ich die Waren nie erhalten habe, wurde ich misstrauisch», erzählt sie. Wegen des Vorfalls verfasste sie eine negative Bewertung und stellte sie ins Netz.

«Aggressivität ist kein gutes Zeugnis»

Die Betreiberin des Online-Shops wehrt sich gegen die Vorwürfe. Manche Kundinnen würden massiv grenzüberschreitend reagieren, wenn sie etwa nicht rechtzeitig beliefert würden. Es sei rufschädigend, wie sie in öffentlichen Kommentaren attackiert werde, so die 28-Jährige. So werde sie als Betrügerin hingestellt und als Schlampe beschimpft. Drei Frauen aber würden gar eine regelrechte Kampagne gegen sie führen. Sie laufe nun Gefahr, alles zu verlieren, was sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut habe.