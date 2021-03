Ein Programmierer aus den USA will dabei helfen, einfach lästigen Video-Calls zu entkommen.

Zoom-Meeting nach Zoom-Meeting nach Zoom-Meeting – das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen und äusserst erschöpfend sein . Aus diesem Grund hat ein Entwickler aus den USA ein neues Online-Tool entworfen, das dabei helfen soll, solch lästigen Video-Calls so schnell wie möglich zu entkommen. Das Programm nennt er « Zoom Escaper » und ist gratis im Internet verfügbar.

«Zoom Escaper ist ein Werkzeug, das dir dabei helfen kann, Zoom Meetings und anderen Telekommunikations-Szenarien zu entkommen. Es erlaubt dir, deinen Audio-Stream so zu manipulieren, dass deine Gegenwart für andere Call-Teilnehmende unerträglich ist», schreibt der Erfinder, Sam Lavigne, auf Twitter.

Schreiende Babys und Wind

Konkret bedeutet dies, dass das Tool Audio-Störungen nachahmt, die es beinahe unmöglich machen, das Gesprochene zu verstehen. So werden beispielsweise Echos oder Audio-Verzögerungen eingeblendet. Es können aber auch ganz neue Sounds eingespielt werden. So steht beispielsweise der Ton eines weinenden Mannes, starken Windes oder eines schreienden Babys zur Verfügung. Man kann aber auch selbst Töne in das Programm hochladen.