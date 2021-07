Ab Juli 2022 - Onlinecommunity nervt sich über EU-Pflicht für Temporegler im Auto

67 Franken pro Fahrzeug fürs ISA-System

Mehrere Hersteller verkaufen in Europa bereits Autos mit verschiedenen Implementierungen von ISA, darunter Ford, Mercedes-Benz, Peugeot/Citroen, Renault und Volvo. Zudem gehört der grösste Teil der erforderlichen Technologie bei Neuwagen ohnehin schon zur Standardausstattung, wie der EU-Rat für Verkehrssicherheit mitteilt. Alle Autos hätten bald GPS eingebaut, weil dies eine Anforderung des obligatorischen eCall-Notrufsystems in der EU ist. Viele Neuwagen seien auch mit einer nach vorne gerichteten Kamera ausgestattet, die für Technologien wie Spurführung und automatische Notbremsung erforderlich sei. Die meisten hätten auch bereits manuell eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktionen, so dass die Automatisierung dieser Funktion ein natürlicher nächster Schritt sei. Die Gesamtkosten für die ISA-Komponenten pro Fahrzeug würden so noch bei maximal rund 67 Franken liegen.