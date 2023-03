Zürich: Mietzinsrechner soll Mietzinserhöhungen überprüfen

Laut Walter Angst, Mediensprecher des MV Zürich, sind von der Mietzinserhöhung vor allem jene betroffen, welche seit 2020 in eine Mietwohnung gezogen sind.

Laut Walter Angst, Mediensprecher des MV Zürich, sind von der Mietzinserhöhung vor allem jene betroffen, welche seit 2020 in eine Mietwohnung gezogen sind.

Im Sommer wird das Wohnen zur Miete voraussichtlich teurer – laut Walter Angst, Mediensprecher des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich, könnte der aktuelle Referenzzinssatz im Juni von 1,25 Prozent auf 1,5 Prozent steigen. Laut dem Vergleichsportal Moneyland wäre dann etwa die Hälfte aller Mieterinnen und Mieter in der Schweiz von einer Mietzinserhöhung betroffen.

Um zu überprüfen, ob die neue Miete richtig und zulässig berechnet wurde, hat der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich dazu ein Webtool entwickelt. Um dem Tool den letzten Feinschliff in puncto Benutzerfreundlichkeit zu geben, sucht der Mieterverband noch bis Ende März Personen, die den Rechner testen.

Alle Informationen stehen im Mietvertrag

«Betroffene dürften im Juni einen eingeschriebenen Brief mit der Mietzinserhöhung erhalten», sagt Angst. Dann lohne es sich schnell zu handeln: «Stellt sich heraus, dass die Erhöhung nicht korrekt berechnet wurde, kann man diese innert 30 Tagen nach Erhalt der offiziellen Mitteilung bei der Schlichtungsbehörde des eigenen Wohnbezirks anfechten.»

Langjährige Mieterinnen und Mieter könnten Glück haben

Laut Angst werden von der Mietzinserhöhung insbesondere Mieterinnen und Mieter betroffen sein, welche in den letzten drei Jahren in eine neue Wohnung gezogen sind: «In diesen Verträgen wird sich ein Referenzzinssatz von 1,25 Prozent finden.»

Vor 2020 lagen die Referenzzinssätze höher: seit 2017 auf 1,5 Prozent, seit 2015 auf 1,75 Prozent und in den Jahren zuvor auf zwei Prozent und höher. Wer also vor 2020 in seine Wohnung gezogen ist, könnte glimpflich davonkommen.