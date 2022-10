Jeffrey-Dahmer-Halloween-Kostüme: Ebay will keine Jeffrey-Dahmer-Kostüme im Sortiment

17 überwiegend homosexuelle Männer und Jugendliche ermordete Jeffrey Dahmer zwischen 1978 bis 1991 auf grausamste Art und Weise im US-Bundesstaat Wisconsin. Dahmer nahm sexuelle Handlungen an den Leichen vor und praktizierte in einigen Fällen auch Kannibalismus.

Als Netflix mit «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» die Geschehnisse erneut aufarbeitet, sorgt der Streaming-Riese für einen Serien-Hit. Die True-Crime-Serie landet sofort in den Top Ten der meistgesehenen Serien bei Netflix – in der Schweiz sogar auf Platz eins.

«Das war ein echter Serienmörder»

Verstösst gegen Richtlinien

Laut den Richtlinien des Unternehmens dürfen Verkäuferinnen und Verkäufer keine Artikel anbieten, die «Gewalt fördern oder verherrlichen». Auch bei Ebay Schweiz heisst es in den Richtlinien: «Aus Rücksicht auf die Familien der Opfer ist der Verkauf von Artikeln verboten, die eng mit berüchtigten Mördern der letzten hundert Jahre verbunden sind.» Erlaubt sind derweil aber Bücher und Dokumentationen über Serienmörder sowie Artikel von Serienmördern, die älter als 100 Jahre sind, wie etwa von Jack The Ripper.

Amazon hat Dahmer-Produkte

«Was wir als anstössig erachten, ist wahrscheinlich das, was Sie ebenfalls erwarten würden», heisst es in Amazons Richtlinien für Inhalte . «Amazon behält sich das Recht vor, über die Angemessenheit der auf unserer Website verkauften Artikel zu entscheiden», führt Amazon aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Etsy wegen fragwürdiger und bisweilen illegaler Artikel auffällt. Schon vergangenes Jahr prangerte «Business Insider» den Onlinemarktplatz wegen illegaler Stücke wie Waffen und des Handels von Elfenbein an. «Wir investieren in diesem Jahr mindestens 40 Millionen Dollar in die Durchsetzung unserer Richtlinien, um die Integrität unseres Marktes zu gewährleisten», schrieb Etsy vergangenes Jahr in einer Medienmitteilung.