Laura Müller ist auf Onlyfans nun mit Michael Wendler nackt

Darum gehts Auf Onlyfans postet Laura Müller regelmässig erotische Bilder von sich und lässt damit die Kasse klingeln.

Nun hat die 22-Jährige ihre Followerschaft mit einer Ankündigung überrascht: In Zukunft wird es Nacktfotos mit ihrem Ehemann Michel Wendler (50) geben.

Das Angebot gelte allerdings nur für kurze Zeit. Und günstig wird es wohl auch nicht sein.

Seit mittlerweile eineinhalb Jahren tobt sich Laura Müller fleissig auf Onlyfans aus. Auf der Blüttelplattform beglückt die Frau von Sänger Michael Wendler (50) ihre Fans regelmässig mit freizügigem Content und verdient sich so ein goldenes Näschen. Nun legt sie nach und überrascht mit einer Ankündigung! «Sexy nackte Pärchenfotos mit Micha», schreibt Laura auf ihrem Profil. Weiter fügt sie an: «Schreibe mir ‹Sexy Couple› – ab sofort erhältlich.» Das Angebot gelte allerdings nur für kurze Zeit. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie nachdenklich in die Ferne blickt und sich weisse Dessous vor die nackte Brust hält.

Ganz günstig ist der Spass allerdings nicht. 35 Dollar pro Monat müssen Fans mindestens zahlen, um überhaupt einen Hauch erster Fotos oder Videos auf Lauras und Michaels Account zu sehen. Meist verlangt die 22-Jährige für ihren Content sogar extra Geld über die «Trinkgeld»-Funktion. Lukrativ, wie Social-Media-Manager Mario Schmidt der «Bild»-Zeitung bestätigte: «Wenn Laura guten Content bietet, kann sie im Monat locker 50’000 Euro bei Onlyfans verdienen .»

Doch das Geld haben die beiden dringend nötig. In den USA leben die beiden nicht gerade bescheiden: Teure Autos, Motorboote, Luxusimmobilien und Markenklamotten – all das will bezahlt sein. Wendler selbst betont zwar derzeit an neuer Musik zu arbeiten, doch Konzerte sind schon eine Weile her. Der Sänger hatte in den letzten Jahren primär auf Telegram Verschwörungstheorien, unter anderem zur Corona-Pandemie, verbreitet. Im Zuge dessen bezeichnete er Deutschland als KZ und behauptete später, nicht «Konzentrationslager», sondern «Krisenzentrum» gemeint zu haben. Seine Aussagen katapultierten ihn letztlich ins Fernseh-Aus und auch seine Ehefrau Laura musste mit finanziellen Einbussen umgehen, da sich zahlreiche Werbepartner von der Influencerin abgewendet hatten. Diese kommen mittlerweile langsam zurück, allerdings nur schleichend.

Michael Wendler und Laura regelmässig wegen Onlyfans in der Kritik

Zu Beginn ihrer Erotikkarriere gab es jedoch vermehrt Kritik am Onlyfans-Content von Michael und Laura. Während sich die Zahlenden erotische Inhalte erhofft haben, zeigt das Paar damals hauptsächlich, was in Lauras Luxus-Adventskalender versteckt ist. So schenkte der «Egal»-Interpret seiner Liebsten am 1. Dezember 2021 etwa ein Auto. Jüngst überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen, weil sie Profit aus ihrem erwarteten gemeinsamen Baby schlagen. Bereits in der Schwangerschaftsverkündung offenbarte Müller, «die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei @diewendlers» – dem Onlyfans-Account des Paares. Künftige Beiträge rund um den oder die Mini-Wendler sollen ebenfalls nur auf der Bezahlplattform zu sehen sein.

