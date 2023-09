OnlyFans-Agenturen: Experte warnt vor Abzocke und Erpressung mit Nacktbildern

Fabian Plüss ist Inhaber der Influencer-Marketingagentur «Kingfluencers». Er kenne zwar nicht alle Agenturen, aber so, wie die Betroffenen das beschrieben, klinge es schon sehr unseriös. «Onlyfans ist per se eine schlüpfrige Plattform, wer dort Geld verdienen will, muss viel Haut zeigen», sagt Plüss. Die Agenturen, die junge Frauen und Männer anwerben und mit dem schnellen Geld auf Onlyfans locken würden, seien meist unseriös: «Sie spielen mit dem Wunsch vieler junger Frauen, ein erfolgreiches Model zu sein.»