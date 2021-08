Neue Richtlinien - Onlyfans verbietet ab Oktober Sexvideos

Laut BBC steckt hinter dem Entscheid aber noch ein anderer Grund. So hat das Medium Zugriff auf interne Dokumente von Onlyfans erhalten, aus welchen hervorgegangen sei, dass das Unternehmen nicht rigoros gegen illegale Inhalte auf seiner Plattform vorgehe. So reiche ein Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform – oder gar gegen das Gesetz – nicht aus, um einen Account zu löschen. Laut den internen Dokumenten bekommen Creators mehrere Warnungen, bevor es tatsächlich zur Sperrung eines Profils kommt.

Illegale Inhalte

So komme es laut dem Bericht der BBC immer wieder dazu, dass minderjährige Personen in sexuell expliziten Inhalten auf Onlyfans auftauchen. Ausserdem erzählt ein Moderator von Onlyfans, der anonym bleiben möchte, davon, dass er alles Mögliche zu Gesicht bekommen habe – von Vergehen an Tieren bis hin zu Videos, in welchen eine Person Obdachlose dafür bezahlt habe, Sexvideos zu filmen. Ausserdem berichtet der Moderator, dass er angewiesen worden sei, mit bekannten Accounts nachsichtiger umzugehen, als mit weniger bekannten.