Nach Bundesrats-Entscheid - Openair Gampel findet 2021 definitiv statt

«Das Zuwarten hat sich gelohnt», schreiben die Organisatorinnen und Organisatoren des Openair Gampel in ihrer Medienmitteilung. Der Anlass findet 2021 definitiv statt, und zwar vom 20. bis 23. August.

Zuvor war der Plan gewesen, das Openair erst im September durchzuführen. «Dank der überraschenden Öffnung am 20. August statt am 1. September findet das Openair an seinem eigentlichen Datum - verkürzt um einen Tag – zwischen Freitag und Sonntag statt», schreiben die Organisatorinnen und Organisatoren. Tickets werden bald erhältlich sein, heisst es weiter. Wer schon über einen Viertagespass verfügt, bekommt demnächst Gelegenheit, das Ticket für 2021 anzumelden. Wer das nicht tut, kann es 2022 oder 2023 einsetzen. Einlass gibt es für die sogenannten drei G: Geimpfte, Genesene und Getestete.