Düstere Aussichten für Openairs: Das Glastonbury-Festival in England, eines der grössten und bedeutendsten Festivals in Europa, wird auch 2021 nicht stattfinden, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. «Und das, obwohl wir Himmel und Hölle in Bewegung setzten. Es tut uns leid, euch alle im Stich zu lassen», schrieben sie auf Twitter. Bereits letztes Jahr war das Festival eines der ersten, das vor dem Coronavirus kapitulierte.