Openair St. Gallen: Neuer Eingang soll Chaos verhindern

Openair St. Gallen : Neuer Eingang soll Chaos beim Einlass verhindern

Am Openair St. Gallen gab es in der Vergangenheit lange Warteschlangen bei der An- und Abreise. So mussten Besucherinnen und Besucher teilweise über eine Stunde anstehen. Jetzt gibt es einen neuen Eingang über Abtwil.