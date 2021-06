Abstimmung - Openair St. Gallen wirbt für Covid-19-Gesetz und erntet Shitstorm

Die negative Gegenreaktion kam schnell. Viele Kommentierende drohten damit, das Festival in Zukunft zu boykottieren.

Einige User wollen das Openair nun in Zukunft boykottieren.

Am Montag haben die Organisierenden des Openairs St. Gallen auf den Social Media Kanälen des Festivals eine klar politische Mitteilung veröffentlicht. In den Posts sprechen sich die OASG-Organisierenden klar für ein «Ja» bei der Abstimmung zum Covid-19-Gesetz vom Sonntag aus. Auf Facebook steht etwa, die Kultur brauche ein Ja. «Jede Stimme zählt. Für die ganze Eventbranche. Für die Unterstützung von Kultur und Sport», heisst es weiter.

Die Botschaft der Veranstaltenden des beliebten Openairs ist direkt und klar. Ebenso klar und direkt sind die Reaktionen in den Kommentaren. Bei über 160 Kommentaren zum Facebook-Post gibt es wenig Lob und Unterstützung, wie auch Die Ostschweiz berichtete. Viele meinen, nun nie wieder ans Openair St. Gallen gehen zu wollen. Viele Kommentierende empfinden den politischen Charakter des Posts als unwillkommen. «Klassisches Eigengoal von Euch. Und tschüss OASG. Politisches Statement als Veranstalter geht gar nicht» sagt eine Userin auf Facebook stellvertretend für viele andere. In einem Kommentar auf Instagram schreibt eine Frau, sie sei nicht nur gegen das Gesetz, sondern sage ab sofort auch Nein zum Openair.

Festival bleibt trotz Shitstorm gelassen

D as OSGA hat mittlerweile eine Stellungnahme zu dem umstrittenen Beitrag auf Facebook veröffentlicht. « Mit dieser Empfehlung soll sich jede:r seine eigene, unabhängige Meinung bilden und dementsprechend bis am 13. Juni abstimmen », s chreiben die OASG-Organisierenden.

Dies sei nicht das erste politische Statement, das die Festivalcrew auf Social Media gepostet habe. Sie hätten sich schon mehrfach zu gesellschaftlichen Themen wie Umweltthemen, Frauenstreik oder Wahlen in Europa geäussert. «In unserer direkten Demokratie kann und soll unbedingt diskutiert werden. Gerne auch kontrovers. Zum Thema Covid-19-Gesetz herrscht unter den Branchenverbänden im Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbereich Konsens und wird einhellig ein JA empfohlen. Das tun auch wir», sagt Nora Fuchs, Mediensprecherin des Openair St. Gallen.

Absage Ausgabe 2021

Das Openair St. Gallen wurde dieses Jahr – wie auch schon im Vorjahr – aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Mit mehr als 100’000 Besuchern in einem normalen Jahr wird das nächste Openair St. Gallen wohl nicht allzu sehr von potentiellen Boykotteuren betroffen sein.

Auch an der Einstellung dürften die Organisierenden wenig ändern. In der Stellungnahme heisst es nämlich: «Als Festival mit klarer Haltung äussern auch wir uns immer wieder zu gesellschaftlich relevanten Themen, speziell im Rahmen von Take A Stand Initiative und unserem ökologischen Engagement. Dies entspricht unserer Wahrnehmung und unserem Selbstverständnis als engagierter und verantwortlicher Teilnehmer unserer Gesellschaft.»