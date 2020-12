Tausende von Menschen dichtgedrängt an einem Konzert wie hier am Gurtenfestival 2020? Momentan noch undenkbar.

Es stellen sich aber ethische Fragen, so die Veranstalter. Auch die rechtliche Situation ist noch nicht klar.

An den Fussballmatch oder das Konzert nur noch mit Corona-Impfung? Das könnte im nächsten Jahr Tatsache werden. Verschiedene Ausrichter von Grossveranstaltungen erwägen eine Impfpflicht. Das schreibt der «SonntagsBlick» .

So sagt Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer des professionellen Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalters Swiss Music Promoters Association (SMPA): «Eine Impfung könnte dereinst eine von verschiedenen Massnahmen sein, um eine Veranstaltung zu besuchen.»

«Sehr heikler Bereich»

Bei der Swiss Football League, die für die Austragung von Profi-Fussballspielen verantwortlich ist, heisst es: «Wir klären derzeit ab, was der Impfstoff für den Fussball, für die Spieler und für die Stadien bedeutet.» Für den Kommunikationschef der Swiss Football League, Philippe Guggisberg, ist aber klar: «Es ist ein sehr heikler Bereich, der rasch ethische Fragen aufwirft.»

Gemäss Informationen von «Blick» äussert man sich in der Schweizer Eishockey-Szene ähnlich. Die Veranstalter von Konzerten, Festivals und Sportanlässen hoffen darauf, mit einer Impfpflicht die übrigen Schutzkonzepte aufheben zu können. Vor allem aber erhoffen sie sich Planungssicherheit.

Rechtlich grundsätzlich möglich

Das Risiko besteht darin, Kunden und Fans mit der Impfpflicht abzuschrecken. Vieles hänge davon ab, wie gut die Impfung in der Bevölkerung aufgenommen werde: «Entscheidend wird auch die Praxis und die Akzeptanz in anderen Lebens­bereichen sein», so Breitenmoser.