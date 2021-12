«Solidarischer Beitrag» – Operation Libero fordert Ungeimpften-Steuer in der Schweiz

Strafbusse in Griechenland, Impfpflicht in Deutschland?

In Deutschland kommen Bund und Länder am Donnerstag zu einer erneuten Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Der designierte Kanzler Olaf Scholz kündigte am Dienstag im «ZDF» an, dass noch dieses Jahr ein Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Impfpflicht eingeleitet werden könnte. Mit einer Einführung rechne er ab Ende Februar, so Scholz. Am Mittwoch sprach sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür aus, eine allgemeine Corona-Impfpflicht in der Europäischen Union zu prüfen.