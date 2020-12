Die Operation Libero hat finanzielle Probleme. Am Mittwoch startet ein gross angelegtes Crowdfunding, wie es in einer Mitteilung heisst.

1 / 3 Laura Zimmermann von der Operation Libero lobt die erreichten Ziele der Bewegung – doch muss die Zukunft gesichert werden. KEYSTONE Ein Bild aus unbeschwerteren Tagen: Aktuell haben die Liberos mit Geldproblemen zu kämpfen. Operation Libero Die Operation Libero engagierte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen eidgenössische Volksinitiativen. So galt sie etwa als treibende Kraft gegen die Durchsetzungsinitiative der SVP. Operation Libero

Darum gehts Der Operation Libero droht der finanzielle Ruin.

Das Problem sei vor allem die fehlende Strukturfinanzierung, so Geschäftsführerin Isabelle Gerber.

Mit einem Crowdfunding sollen 500’000 Franken bis Ende Februar zusammenkommen.

500’000 Franken müssen zusammenkommen und das bis Ende Februar. Gelingt dies nicht, wird es die Operation Libero so nicht mehr geben, wie die Bewegung in einer Mitteilung schreibt. Darum soll am 9. Dezember ein gross angelegtes Crowdfunding starten. Es gehe darum, die Zukunft zu sichern.

«Ganz konkret, ganz direkt und ganz ehrlich: Operation Libero steht finanziell vor dem Aus», so Co-Präsident Stefan Manser-Egli in der Mitteilung. Werde das finanzielle Ziel nun nicht erreicht, müsste man den professionellen Betrieb herunterfahren und Kündigungen aussprechen. Man sei auch nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden, so Manser-Egli weiter. Die Kampagnen seien seit Beginn mit Crowdfundings finanziert worden. «Doch nachhaltig finanziell absichern konnten wir uns mit diesem Herzblutaktivismus nie.»

«Unser Problem ist die fehlende Strukturfinanzierung, abseits von Abstimmungskampagnen»,

so Geschäftsführerin Isabelle Gerber. So koste die Geschäftsstelle, ohne die ein professioneller Betrieb unmöglich wäre, zusammen mit allen Fixkosten (Lohn-, Miet- und Verwaltungsaufwände) monatlich 47’000 Franken. «Das ist für eine kleine Organisation wie die unsrige ein grosser, jeder Monat anfallender Brocken», Gerber. Dieser Betrag sei aber notwendig, um die Funktionsweise und Kampagnenfähigkeit der Organisation zu gewährleisten.

Libero hat noch viel vor

Zugleich rühmt sich die Bewegung für ihre erreichten Ziele. «Die Welle rechtspopulistischer Initiativen wurde gebremst, die SVP hat die Diskurshoheit verloren», so Co-Präsidentin Laura Zimmermann. Wichtig sei nun unter anderem die Fokussierung auf das Projekt Europa.

«Keine Frage ist entscheidender für die Zukunft der Schweiz wie unsere Beziehung zu diesem Projekt. Und dennoch steckt die Schweiz genau in dieser Frage seit langer Zeit in einer Sackgasse fest», so Manser-Egli. Auch bei den Themen Migration und Gleichstellung wolle man weiterhin spontan in die Bresche springen können. Doch als erstes brauche es dafür Unterstützung.

Wie genau die Strategie aussehen soll, das will die Operation Libero im Rahmen einer Online-Medienkonferenz am Mittwoch, 9. Dezember, um 9:30 Uhr erläutern.