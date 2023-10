Tumor: Fedez musste an der Bauchspeicheldrüse operiert werden

Der Rapper gab seinen zahlreichen Fans via Instagram ein Update zu seinem aktuellen Befinden. Dort schrieb er: «In der Zwischenzeit danke ich euch für all die Nachrichten, die ihr mir schickt, denn Unterstützung ist in solchen Momenten immer gut. Leider befinde ich mich derzeit aufgrund von zwei Geschwüren, die bei mir innere Blutungen verursacht haben, im Krankenhaus. Dank zweier Bluttransfusionen geht es mir jetzt viel besser. Ich danke dem medizinischen Personal, das mir buchstäblich das Leben gerettet hat.»

Fedez’ Chirurg gibt Entwarnung

Das italienische Medium «Corriere della Sera» konnte mit dem Chirurgen des Rappers sprechen. Laut dem Experten musste er wegen anastomotischen Geschwüren behandelt werden, ein «relativ seltenes Ereignis». Es könne aber im Zusammenhang mit einer Operation auftreten, so auch in Fedez’ Fall. «Die Geschwüre sind in der Nähe der Bauchspeicheldrüse entstanden, wo ich Fedez letztes Jahr den Tumor entfernt habe», so der Arzt. Der Musiker müsse nun Acht geben. «Es ist wichtig, dass Federico die ihm gegebenen Hinweise sorgfältig befolgt, sowohl in Bezug auf die medikamentöse Therapie als auch auf die richtige Ernährung», meint der Chirurg. Gefährlich seien die Geschwüre aber nicht.