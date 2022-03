Zürich – Opernhaus sagt nach heftiger Kritik Auftritt von Sopranistin Anna Netrebko ab

Bereits am Tag nach Putins Invasion wurden erste Forderungen laut, das Engagement mit Netrebko für zwei Vorstellungen Ende März im Opernhaus Zürich per sofort zu kündigen.

Wladimir Putin, Valery Gergiev und Anna Netrebko gemeinsam an einem Anlass im Jahr 2013 in St. Petersburg.

Bereits am Tag nach Putins Invasion wurden erste Forderungen laut, das Engagement mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko für zwei Vorstellungen Ende März im Opernhaus Zürich per sofort zu kündigen. Ein Auftritt von Anna Netrebko sollte nur stattfinden dürfen, wenn sie sich unverzüglich von Russland und Putin distanzieren würde.

«Wir fanden den zeitlichen Druck dieser Forderung nicht fair und haben der Künstlerin ganz bewusst Raum gegeben, die Situation zu reflektieren und eine eigene Position zu den Ereignissen zu finden und zu artikulieren», schreibt das Opernhaus am Dienstag in einer Mitteilung.

«Wir bewerten das Statement der Künstlerin positiv»

Zwar habe Netrebko in einem Statement am Samstagabend den Krieg in der Ukraine ausdrücklich verurteilt und den Menschen in der Kriegsregion ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Wir bewerten dieses Statement der Künstlerin positiv und nehmen zur Kenntnis, dass sie sich darüber hinaus nicht von Wladimir Putin distanzieren konnte», heisst es in der Mitteilung weiter.