Sängerin (†23) wird überfahren – Autofahrerin hörte nur einen Knall

Der tödliche Verkehrsunfall geschah in Malchin, südöstlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine junge Opernsängerin ist am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Am Morgen des 26. Dezember machte ein Spaziergänger in Malchin, im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, einen grausigen Fund: Er entdeckte den leblosen Körper einer jungen Frau. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Leiche um eine 23-jährige Opernsängerin, die in Rostock Gesang studierte, schreibt die «Bild»-Zeitung. Sie starb unmittelbar nach dem Unfall und hatte keine Chance, wie eine angeordnete Obduktion ergab.