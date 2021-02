Am Donnerstagmorgen wurde in einer Tiefgarage in Neuenburg eine 24-jährige Frau mit Säure attackiert.

Die Attacke passierte am Donnerstagmorgen. Eine 24-jährige Frau wurde in einer Tiefgarage in Neuenburg mit Säure besprüht. Ein Nachbar eilte ihr zu Hilfe, leerte Wasser über sie – und verhinderte damit wohl Schlimmeres. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim Opfer der Säureattacke um das Model L.M. (Name der Redaktion bekannt). M. nahm 2016 an einer Missen-Veranstaltung teil und erreichte den Final.

Beziehung zum mutmasslichen Täter unklar

Nach der Attacke wurde M. zuerst in ein lokales Spital gebracht, danach in ein Waadtländer Spital überführt. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Ein 19-jähriger in der Region wohnhafter Mann wurde drei Stunden später in Zusammenhang mit dem Fall festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein. Es ist unklar, in was für einer Beziehung der 19-jährige mutmassliche Täter und das 24-jährige Opfer stehen.