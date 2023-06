Basel: «Opfer blutete stark» – 14-Jähriger nach Messerstecherei festgenommen

Am Montagabend kam es an der Sperrstrasse zu einem Gewaltdelikt.

An der Klybeckstrasse/Sperrstrasse kam es am Montag nach 19.15 Uhr zu einem Gewaltdelikt . Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ergaben, dass eine Passantin der Polizei meldete, dass zwei Personen auf einen Mann einschlagen.

Das Opfer blute stark, wie die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mitteilt. In der Folge stiess die Polizei auf das Opfer und einen mutmasslichen Täter in der Sperrstrasse. Das Opfer musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation gebracht werden. Ein mutmasslicher Täter, ein 14-jähriger Algerier, wurde festgenommen. Der zweite Täter flüchtete in Richtung Claragraben. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.