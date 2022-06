Lörrach (D): Opfer fuhr mit lebensgefährlicher Verletzung am Hals mit Velo ins Spital

Ein 45-Jähriger soll einen 28-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich am Hals verletzt haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. (Symbolbild)

Die Bluttat spielte sich in der Nacht auf Pfingstsonntag vor dem Rathaus in der Lörracher Innenstadt ab.

In der Innenstadt von Lörrach (D) bei Basel ist es in der Nacht auf Pfingstsonntag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, wie die deutsche Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach sei es in der Luisenstrasse beim Rathaus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, wobei einer dem anderen schwere Schnittverletzungen zufügte.