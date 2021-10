Fall «Erdbeertörtli» – Opfer mit Freispruch «nicht zufrieden», Staatsanwältin meldet Berufung an

Im Altersheim Rosengarten in Laufen BL sollen die zwei Pflegerinnen 2018 versucht haben, eine Bewohnerin mit Gift zu töten.

Die beiden Pflegerinnen brachte das Strafverfahren in existenzielle Nöte. Nachdem der Verdacht ruchbar wurde, dass im Laufner Alterszentrum Rosengarten eine heute 80-jährige Seniorin unter anderem mit einem präpartierten Erdbeertörtchen vergiftet worden sein soll, verloren beide ihre Stelle. Zu unrecht, wie sich herausstellen sollte. Die 32-jährige Hauptbeschuldigte, die wegen mehrfachen versuchten Mordes angeklagt war, wurde am 9. September freigesprochen . Ihre 45-jährige Kollegin ebenso vom Vorwurf der Gehilfenschaft. Ihr wurde zudem eine Wiedergutmachung von 12’000 Franken zugesprochen.

Der Staatsanwaltschaft geht es in erster Linie darum, das schriftliche, begründete Urteil zu erhalten. «Dies ist nur möglich, wenn Berufung angemeldet wird», erklärt der Sprecher der Behörde Thomas Lyssy auf Anfrage. Dies werde innert dreier Monate vorliegen. Erst dann werde man über weitere Schritte entscheiden. Erstinstanzlich ist die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage auf ganzer Linie gescheitert und konnte keinen einzigen Schuldbeweis vorbringen.

Keine Spuren einer Vergiftung gefunden

So hatte das Gericht schliesslich «ernsthafte Zweifel», dass es die vorgeworfenen Vergiftungen überhaupt gegeben hat. So hatte etwa das medizinisch-wissenschaftliche Gutachten keine Hinweise auf eine Vergiftung der alten Dame gefunden. Das Basler Institut für Rechtsmedizin hatte nach der Attacke mit einem vermeintlich vergifteten Tee am 1. Dezember 2018 eine Urinprobe des Opfers ausgewertet und keine Spuren der vermuteten Gifte Rizin und Blauer Eisenhut gefunden.