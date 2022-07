Bedrohte Ex-Bundesrätin: «Opfer reagieren mit Kampf, Flucht oder Erstarren»

Die frühere Bundesrätin und heutige Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Coop-Gruppe, Doris Leuthard, ist am Donnerstagmorgen in ihrem Haus in Vairano TI bedroht worden. Es kam zu einem Polizeieinsatz, wie das Onlineportal Tio.ch zuerst berichtete. Der Täter habe einen «spitzen Gegenstand» verwendet und sei nachher in eine Klinik gebracht worden.