Beamter drückte vier mal ab

Opfer richtete Armeepistole des Vaters auf Polizisten

Im Juli 2019 wurde in Bern ein 36-jähriger Mann, der zuvor aus einer psychiatrischen Klinik abgehauen war, von einem Polizisten erschossen. Neue Details zeigen, wie es dazu kam.

In einem Reihenhaus im Berner Schönbergquartier kam es am 17. Julli 2019 zu einer tödlichen Schussabgabe. Ein 36-jähriger Mann, der zuvor aus einer psychiatrischen Klinik entwichen war, wurde von einem Polizisten erschossen. Nun, rund ein Jahr später, wurden neue Details zum Fall bekannt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Nach Aussage der anwesenden Polizisten waren diese an jenem Abend in einer Zweierpatrouille auf der Suche nach einem Mann, um ihn zurück in die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) zu bringen. Da die Beamten beim Wohnort des Gesuchten niemanden vorfinden konnten, fuhren sie zu dessen Elternhaus. Der Vater des entflohenen Mannes öffnete die Tür und flüsterte den Polizisten zu, dass sein Sohn bei ihm sei. Es gehe ihm schlecht. Die Polizisten versuchten dem Gesuchten daraufhin in einem Gespräch zu erklären, dass sie ihn nun zurück in die Klinik bringen werden.