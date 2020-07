«Ich dachte, ich sterbe»

Opfer schwer verletzt, Brückenspringer kam mit Busse davon

Vor neun Jahren wurde ein Rheinschwimmer von einem Brückenspringer schwer verletzt. Das Opfer spürt die Folgen bis heute. Der Täter kam mit einer Busse davon.

Schaulustige filmten, wie in Basel zwei junge Schwimmer von der Mittleren Brücke in den Rhein springen. Die zweite Springerin trifft dabei beinahe einen Schwimmer.

Einen Moment lang sieht es aus, als hätte die junge Brückenspringerin einen Rheinschwimmer getroffen. Doch sie verfehlte ihn zum Glück um Haaresbreite. Das Video mit der Schock-Szene machte Anfang dieser Woche Schlagzeilen und wirft ein Schlaglicht auf das Brückenspringen, zu dem sich in Basel trotz Verbot jeden Sommer Wagemutige hinreissen lassen und dabei sich und Dritte gefährden. In der «Basler Zeitung» berichtet nun ein Opfer. Der 28-jährige Seraphin Däster wurde vor neun Jahren von einem Brückenspringer getroffen und spürt die Folgen des Unfalls bis heute.

«Mein Blick kam aber nur bis in die Hälfte der Brücke, als mich plötzlich etwas hart am Kopf traf. Ich sank unter Wasser, bei Bewusstsein, aber am ganzen Körper wie gelähmt. Ich konnte nichts bewegen, mich nicht an die Oberfläche kämpfen. In dem Moment ging mir ein Gedanke durch den Kopf: Ich sterbe, das ist es gewesen für mich», schildert er den Moment, als der Springer auf ihm aufprallte.