Mann trieb im offenen Meer : Opfer sowie tote Rinder nach Frachter-Unglück vor Japan gefunden

Die japanische Küstenwache hat ein Besatzungsmitglied des mit 5000 Rindern beladenen Unglücksfrachters gerettet. Der Rest der 42-köpfigen Crew ist noch verschollen.

Nach einem Frachter-Unglück vor der Küste Japans hat die Küstenwache einen bewusstlosen Mann sowie tote Rinder im Meer entdeckt. Wie die japanische Küstenwache am Freitag mitteilte, wurde der Mann geborgen und sollte an Land gebracht werden. Er habe mit dem Gesicht nach unten im Meer getrieben, hiess es in einer Mitteilung. Am Mittwochabend war ein philippinisches Crewmitglied lebend geborgen worden.