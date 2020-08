vor 51min

Rheinfelden AG Opfer von Bissattacke ist national bekannter Hundetrainer

Der 46-jährige Mann, der am Dienstagabend in Rheinfelden von einem Schäferhund attackiert wurde, ist ein in der Szene prominenter Hundetrainer.

von Lukas Hausendorf

Der attackierte Hundetrainer gilt als erfahrener Fachmann. Der ehemalige Polizeihundeführer geniesst in der Szene einen ausgezeichneten Ruf. Auf diesem Trainingsplatz ausserhalb von Rheinfelden AG kam es zu Bissattacke. Der Hund konnte im Anschluss nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden und musste durch die herbeigerufene Regionalpolizei unteres Fricktal «erlöst» werden.

Darum gehts Bei einer Bissattacke wurde in Rheinfelden am Dienstag ein Hundetrainer von einem Schäferhund verletzt.

Der Hund musste von der Polizei erschossen werden.

Das Opfer ist ein bekannter Hundetrainer, der in der Szene einen ausgezeichneten Ruf geniesst.

Am Montag wurde in Rheinfelden auf einem Trainingsplatz ein 46 Jahre alter Hundetrainer von einem vierjährigen Schäferhund attackiert und mehrfach gebissen. Der Mann wurde mit Verletzungen in ein Spital gebracht. Der Schäferhund wurde von der herbeigerufenen Regionalpolizei erschossen.

Beim Opfer handelt es sich um einen in der Szene national bekannten Fachmann* aus dem Kanton Aargau. Der ehemalige Polizeihundeführer geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Er ist auch Vertrauenstrainer einer Basler Tierschutzorganisation. « Wir arbeiten seit Jahren nur mit ihm», sagt dessen Präsidentin. Und das werde man auch weiterhin tun.

Was sich genau auf dem Trainingsplatz ausserhalb von Rheinfelden abgespielt hat, ist noch nicht klar. Der attackierte Hundecoach äusserte sich bis jetzt nicht zum Vorfall. Die Polizei teilte lediglich mit, der Hund habe zugebissen, als er ihm während eines Verhaltenstests einen Maulkorb habe anziehen wollen.

Aktenkundiger Problemhund

Der vierjährige Schäferhund musste auf Verfügung des Baselbieter Veterinäramts seit Ende Juni einen solchen tragen, weil er im Mai im Kanton Luzern ein Kind gebissen hatte. Die Halter des Hundes hatten bei F. deswegen wohl professionelle Hilfe gesucht.