Das Opfer erzählt eine ganz andere Geschichte. Er sei mit seinem Kollegen gerade vom Zigarettenholen gekommen, als er dem Beschuldigten begegnete. «Ich sah, dass er eine Waffe zog und etwas sagte wie «Und jetzt?», dann schoss er. Ich hatte eine Champagnerflasche in der Hand und liess sie fallen. Ich war wie in einer Schockstarre. In meinem Ohr pfiff es, ich hörte nichts mehr. Eine Kugel ging in mein linkes Bein, dann wurde ich rechts getroffen und ging zu Boden», gab er zu Protokoll.

Wurde Opfer Schweigegeld angeboten?

Der ebenfalls als Zeuge geladene Kollege verneinte in der Folge, etwas über die Dokumente zu wissen, die er nie gesehen haben will. In seinen Aussagen hielt er sich aber offenbar an das Drehbuch, was dem Gericht nicht entging. Noch während seiner Vernehmung ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung seines Handys an und eröffnete ein Verfahren wegen Begünstigung gegen den Mann, der eigentlich als Geschädigter geladen war. Sein Anwalt, der auch den bei der Schiesserei schwer verletzten Mazedonier vertritt, legte in der Folge das Mandat nieder.