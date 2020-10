Seit Montagmorgen läuft in Interlaken BE ein Polizei-Einsatz, nachdem ein toter Mann aufgefunden wurde.

Am Montag wurde in Interlaken ein toter Mann aufgefunden.

Noch immer ist ungeklärt, wie der Mann, der gestern in Interlaken BE tot aufgefunden wurde , genau gestorben ist. Die Kantonspolizei Bern konnte ihn nun mittlerweile identifizieren. Es handelt sich beim Opfer um einen 61-Jährigen Schweizer. Er starb durch «massive stumpfe Gewalteinwirkung».

Die Polizei geht davon aus, dass die Spurensicherung allein mehrere Tage in Anspruch nehmen wird. Weitere Untersuchungen zur Todesursache sind derzeit am Institut für Rechtsmedizin an der Universität Bern im Gang.