Am Ufer der Limmat in Würenlos AG wurde am Dienstag eine Leiche gefunden. Vor Ort wurde ein 31-jähriger Schweizer aus dem Kanton Zürich festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag mitteilt, ist der 31-Jährige geständig. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung. Beim Zwangsmassnahmengericht wurde Antrag auf U-Haft gestellt.