Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse – Opfer wehrt sich gegen Freispruch des jugendlichen Mitbeschuldigten

Der 33-jährige Portugiese soll gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 kurz nach sieben Uhr morgens eine Frau im Windfang einer Liegenschaft an der Elsässerstrasse vergewaltigt haben.

Der 17-jährige Mitbeschuldigte im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse wurde am Donnerstag vom Basler Jugendgericht freigesprochen. Es hätten unüberwindbare Zweifel an seiner Schuld bestanden, teilte das Gericht mit.

Der Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse geht in die nächste Runde. Im November hatte das Basler Jugendgericht den zum Tatzeitpunkt 17-jährigen Mitbeschuldigten wegen «unüberwindbarer Zweifel» an seiner Schuld freigesprochen . Staatsanwaltschaft und die Opfervertreterin haben nun Berufung angemeldet, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet. Der Fall wird nun vor dem Appellationsgericht neu verhandelt, ein Termin steht noch nicht fest.

Der Portugiese hatte am 1. Februar 2020 mit einem 33-jährigen Landsmann eine damals 33-jährige Frau im Windfang ihres Hauseingangs an der Elsässerstrasse vergewaltigt. Sein älterer Komplize wurde wegen gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung rechtskräftig verurteilt.

Bundesgericht prüft Strafreduktion

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich das Appellationsgericht mit dem Fall befasst. Vergangenen Sommer löste es mit der Strafreduktion für den verurteilten Haupttäter einen Sturm der Entrüstung aus. In der mündlichen Urteilsbegründung hatte es eine reine Mitverantwortung des Opfers an der Tat angedeutet. In der schriftlichen Begründung hatte es dies dann aber entschieden dementiert. Der Verurteilte, ein 33-jähriger Portugiese, ist inzwischen in sein Heimatland zu Frau und Kindern zurückgekehrt. Er hatte Mitte August seine 36-monatige Freiheitsstrafe verbüsst und wurde aus der Strafanstalt Bostadel entlassen, noch bevor das Appellationsgericht die Begründung seines Entscheids verfasst hatte.