Zernez GR, 10.10.2020: Ein 57-jähriger Schweizer war am Samstag von einer Berghütte bei der Örtlichkeit Sivü alleine auf eine Tour aufgebrochen. Als er nicht zurückkam, schlugen Begleitpersonen Alarm. Unweit der Hütte, unterhalb von felsdurchsetztem Gelände, wo er abgestürzt sein muss, wurde der Vermisste tot aufgefunden.

Castiel GR, 12.10.2020: Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr eine 75-jährige Frau in einer Linkskurve rechts in eine Stützmauer. Durch den Aufprall wurde die Lenkerin schwer verletzt. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch das Ambulanzteam der Alpinmedic Arosa wurde die Frau durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Rorschach SG, 11.10.2020: Um 21.45 Uhr kam es vor der Buddha-Lounge an der Churerstrasse zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern. Ein 27-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Ein gleichaltriger Schweizer wurde festgenommen. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz vor der Buddha-Lounge an der Churerstrasse in Rorschach SG ist ein 27-jähriger Mann am Sonntagabend um etwa 21.45 Uhr von drei Männern angegriffen worden. Gemäss Angaben des Opfers wurde ihm mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Ausserdem wurde er gewürgt und verbal sowie mit einem Messer bedroht.