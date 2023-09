«Greift Polizei nicht ein, werden wir das Zepter in die Hand nehmen»

Ein 20-Minuten-Reporter sprach mit Demonstrierenden vor Ort. «Wir kämpfen für die Freiheit, die andere Gruppe für den Diktator in Eritrea», erklärt Simon (23), der 2016 in die Schweiz gekommen ist. Zuerst sei man in Uzwil aufeinandergetroffen, jetzt in Zürich. «Wir haben jahrelang probiert, miteinander friedlich auszukommen, aber jetzt eskaliert die Situation in ganz Europa, nicht nur in der Schweiz. Jetzt ist Krieg – es wird so weitergehen.» Simon warnt vor weiterer Gewalt: Greife die Polizei nicht ein, «werden wir das Zepter in die Hand nehmen», sagt er.